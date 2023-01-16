Донецк, 16 января, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Бойцы ЧВК «Вагнер» выбили киевских боевиков из села Клещеевка. Об этом 16 января сообщает телеграм-канал WarGonzo со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

«Музыканты» зашли в Клещеевку», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, которой располагает военкор, бойцы ЧВК «Вагнер» с боями выбили киевских боевиков из этого села.

«Таким образом, не только с севера, со стороны Соледара, но и с юга смыкаются клещи вокруг Бахмута (Артёмовска. — Прим. ИА REGNUM). Ждём официального подтверждения от ЧВК «Вагнер», — пишет телеграм-канал.

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