Лондон, 16 января, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Радостные эмоции после попадания под российские санкции испытывает министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Об этом 16 января дипломат написал в Twitter.

Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press Джеймс Клеверли

Он заявил, что счастлив попасть в «стоп-лист» российского правительства, если такова цена оказания помощи Украине.

Напомним, 14 января стало известно о внесении в российский санкционный список британского министра иностранных дел Джеймса Клеверли и начальника британского генштаба Патрика Сандерса. Отмечается, что меры приняты на фоне продолжающегося антироссийского курса Лондона.

Также въезд в Россию запретили министру по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майклу Гоуву, канцлеру герцогства Ланкастерского Оливеру Даудену, министру без портфеля Надхиму Захави.

Кроме них, под санкции попали представители руководства стратегического командования британских Вооружённых сил и Национального центра кибербезопасности.

За два дня до этого, 12 января, в чёрный список невъездных в Россию внесли 36 представителей Британии.

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