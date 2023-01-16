Москва, 17 января, 2023, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 17 января, состоится первое пленарное заседание весенней сессии Госдумы, сообщает ИА REGNUM. Заседание откроется торжественно — гимном Российской Федерации, выступит председатель палаты парламента Вячеслав Володин, он расставит приоритеты работы депутатов и расскажет о перспективах в законодательной работе в условиях специальной военной операции и беспрецедентных экономических санкций.

Duma.gov.ru Голосование в Госдуме

Кроме того, как ожидается, по актуальной повестке выскажутся лидеры думских фракций — от КПРФ — Геннадий Зюганов, ЛДПР — Леонид Слуцкий, СРЗП — Сергей Миронов, «Новые люди» — Алексей Нечаев и «Единой России» — Владимир Васильев.

Госдума закрепит примерную программу своей законопроектной работы в период весенней сессии 2023 года, а также календарь рассмотрения вопросов на январь.

Парламентарии обсудят и законопроекты. В частности, предполагается ратификация соглашения между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств — участников Договора о создании Союзного государства. Ожидается обсуждение законопроекта о стратегическом планировании, о деятельности государственных и муниципальных микрофинансовых организаций, об уточнении процедуры идентификации.

Также предстоит обсудить законопроекты, приоритетные для фракций. В их числе — установление особенностей обращения взыскания на заложенное имущество, ограничение увеличения переменной процентной ставки при ипотеке на жилые дома и квартиры, о ежегодной денежной выплате в связи с началом учебного года.

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