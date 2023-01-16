Москва, 16 января, 2023, 18:36 — ИА Регнум. В 2022 году поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири» достигли рекордных 15,5 млрд кубометров. Об этом в ходе совещания правительства сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Увеличены были поставки по «Силе Сибири» в Китайскую Народную Республику. Объём поставок составил рекордные 15,5 миллиарда кубометров газа», — сказал он.

Поставки газа идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи между Газпромом и китайской компанией CNPC.

Напомним, что поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» начались в конце 2019 года. В 2020 году объём поставок составил 4,1 млрд кубометров, в 2021 году — 10,4 млрд кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость природного газа в Европе упала ниже $650 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

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