Вологда, 16 января, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Депутатам и чиновникам Вологодской области рекомендовано воздержаться от проведения отпусков на заграничных курортах в сложные для страны времена. С таким заявлением 16 января выступил губернатор региона Олег Кувшинников.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пляж

По его мнению, в ходе специальной военной операции проводить отпуск на дорогих курортах и публично размещать провокационные кадры недопустимо.

Кувшинников направил внимание подчинённых на необходимость в данное время поддержать всех, кто в этом нуждается, в том числе выполняющих долг во время СВО.

«Сейчас важно работать, а не отдыхать. Интересы страны в приоритете», — написал губернатор Вологодской области в своём телеграм-канале.

К такому решению власти пришли после инцидента с депутатом регионального заксобрания Денисом Долженко, разместившим фотографию с отдыха из ОАЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января Долженко в соцсети выложил своё фото в Дубае с комментариями, где сказано, что бегать в мороз «не очень комфортно» и что он не очень хорошо катается на лыжах. Он писал, что «прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился».

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