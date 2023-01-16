Вашингтон, 16 января, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Крупные российские бизнесмены и чиновники начали совершать подозрительные транзакции перед началом специальной военной операции. Об этом 16 января сообщило агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при казначействе США (FinCen).

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Агентство опубликовало отчёт о трансграничных финансовых транзакциях, совершенных крупными российскими бизнесменами и чиновниками в период начала специальной военной операции и незадолго до неё.

В период с января по апрель 2022 года объём переводов вырос, а ряд крупных собственников принялись реструктурировать свои активы, переводя их на своих родственников и детей.

По мнению FinCen, такие действия могли быть совершены в попытках уклониться от санкций.

Отмечается, что объём подозрительных переводов оценивается в десятки миллиардов долларов. При этом во многих из них не было ничего незаконного, но FinCen считает их подозрительными из-за того, что источники средств в России неизвестны и могут быть связаны с коррупцией.

Напомним, 6 января британская газета The Guardian написала, что Роман Абрамович незадолго до начала спецоперации мог перевести существенную часть состояния в трастовые фонды своих детей.