Москва, 16 января, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Западное межрегиональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту крушения самолёта в Непале. Об этом говорится в телеграм-канале Следственного комитета России.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СК РФ

«В целях выяснения всех обстоятельств гибели граждан РФ следственными органами ЗМСУТ СК России возбуждено уголовное о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении.

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В настоящее время следователями организован комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Сообщается, что СК РФ находится в тесном взаимодействии с внешнеполитическим ведомством страны.

Напомним, что самолёт, на борту которого находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, разбился 15 января в 11:00 по местному времени. Воздушное судно следовало из Катманду в аэропорт Покхара.

Как сообщало ИА REGNUM, пилот самолёта авиакомпании Yeti Airlines, потерпевшего крушение в Непале, Анджу Хативада была вдовой лётчика, погибшего 16 лет назад при похожих обстоятельствах.