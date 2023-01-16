Чебоксары, 16 января, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Глава администрации Чебоксар Денис Спирин встретился сегодня, 16 января, с руководителями подрядных организаций, приступивших к ремонту жилого дома на улице Шевченко, где во время новогодних праздников произошел пожар. Как рассказал Спирин в своем телеграм-канале, в ходе встречи обсуждались основные проблемы проведения работ и предполагаемые сроки их завершения.

Пресс-служба администрации Чебоксар Денис Спирин встретилсяс руководителями подрядных организаций

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за неосторожного обращения с огнем в одной из квартир девятиэтажного жилого дома №29 по улице Тараса Шевченко в столице Чувашии произошел крупный пожар. Из здания бывшего общежития эвакуировали 26 человек, в том числе 10 детей. Многим из них потребовалась медицинская помощь, 19-летняя девушка погибла. Следственный комитет РФ по Чувашской Республике возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Предполагаемый виновник, житель квартиры второго этажа, задержан.

В настоящее время жители дома размещены в общежитии и гостинице, коммуникации в здании отключены, там дежурит вневедомственная охрана. Представители ремонтных организаций намерены заменить межэтажные плиты между вторым и третьим этажами. Также будет заменена часть лифтового оборудования и вся система электроснабжения дома. Как сообщил Денис Спирин, зарегистрированным в доме производятся адресные выплаты в размере 10 тысяч рублей. «В список для оплаты включено 113 человек, — отметил глава администрации Чебоксар, — по 75 выплаты осуществлены 13 января, по 22 заявителям документы готовятся к оплате, еще по 16 необходимы дополнительные документы, о чем заявители проинформированы».

Пресс-служба администрации Чебоксар Коммуникации в здании отключены, там дежурит вневедомственная охрана

До завершения ремонта дома, который планируют закончить до 1 июня, пострадавшим предложено заселиться в жилые помещения маневренного фонда и жилые помещения временного заселения по трем адресам. «С документами и заявлением о предоставлении жилых помещений маневренного фонда необходимо обратиться в сектор по регулированию жилищных отношений по адресу: ул. К. Маркса, дом 36, кабинет 127, телефон для связи 23-50-64», — пишет в своем телеграм-канале Денис Спирин.