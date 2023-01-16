Под Одессой вандалы испортили мавзолей героя гражданской войны Котовского
В Одесской области вандалы осквернили памятники полководцу Котовскому и партизану Самборскому
Киев, 16 января, 2023, 18:24 — ИА Регнум. В городе Подольске Одесской области неизвестные облили краской мавзолей революционера, героя Гражданской войны Григория Котовского, сообщает 16 января издание «Украинская служба информации».
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Мавзолей в честь Григория Котовского в г. Котовск (Подольск) Одесской области
Также от вандалов пострадал памятник партизану Василию Самборскому.
На фотографиях осквернённых монументов, опубликованных изданием, видны следы красной краски.
Напомним, в Киеве в конце декабря 2022 года вандалы разрисовали краской самый большой на территории Украины памятник Александру Пушкину.
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