Киев, 16 января, 2023, 18:24 — ИА Регнум. В городе Подольске Одесской области неизвестные облили краской мавзолей революционера, героя Гражданской войны Григория Котовского, сообщает 16 января издание «Украинская служба информации».

wikimedia.org Мавзолей в честь Григория Котовского в г. Котовск (Подольск) Одесской области

Также от вандалов пострадал памятник партизану Василию Самборскому.

На фотографиях осквернённых монументов, опубликованных изданием, видны следы красной краски.

Напомним, в Киеве в конце декабря 2022 года вандалы разрисовали краской самый большой на территории Украины памятник Александру Пушкину.

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