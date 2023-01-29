Москва, 16 января, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на сотрудничество, в числе приоритетов являются поставки российского газа, сообщили 16 января в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

«В числе приоритетов — взаимодействие в сфере энергетики, включая поставки российского природного газа и создание в Турции регионального газового «хаба», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин в телефонном разговоре с Эрдоганом заявил, что Киев при поддержке Запада сделал ставку на интенсификацию боевых действий, эта линия поведения деструктивна.

Также стороны обсудили также ходе реализации «зерновой сделки», ситуацию в Сирии и вопросы двусторонних отношений.

Читайте также: Путин и Эрдоган провели телефонный разговор