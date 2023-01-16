Новосибирск, 16 января, 2023, 17:53 — ИА Регнум. В ходе спецоперации погиб 45-летний многодетный житель Новосибирской области, служивший по контракту. Об этом 16 января сообщает портал NGS. RU.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По информации журналистов, 13 января в городе Карасук Новосибирской области состоялась церемония прощания с военнослужащим, погибшим в ходе СВО.

Уточняется, что в октябре 2022 года мужчина подписал контракт, 2 декабря он погиб. Военнослужащий женат, у него остались три дочери. С 2000 года военнослужащий проживал в Новосибирске.

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