Варшава, 16 января, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Польша увеличит количество войск на востоке страны. Об этом 16 января заявил вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак, выступление которого транслировало польское телевидение.

EPA/DAREK DELMANOWICZ POLAND OUT/ТАСС Польские военнослужащие

«Наша цель заключается в том, чтобы польская армия была как можно более многочисленной, особенно в восточной части нашей страны», — сказал Блащак.

По его словам, сейчас в Польше начинают обучение 2,8 тыс. солдат по новому виду службы — добровольной основной военной службе.

Он добавил, что для этого было подготовлено 25 тыс. мест, а в 2022 году заявки на этот вид службы подали более 16 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Блащак заявил, что в Польше создадут новую пехотную дивизию, которую разместят на северо-востоке страны.