Москва, 16 января, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом ситуацию вокруг Украины. Об этом 16 января сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

В ходе телефонного разговора 16 января лидеры России и Турции продолжили обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, рассказали в Кремле.

«В частности, по инициативе турецкой стороны и с учётом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины по правам человека затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными», — говорится в информации.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал международный разговор 16 января.