Москва, 16 января, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора 16 января обсудили вопрос о реализации договорённостей о вывозе зерна с Украины и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России, сообщили в Кремле.

EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС Сухогруз с Украинским зерном

Как сообщалось ранее, в числе других тем разговора были специальная военная операция России, тема обмена пленными, ситуация в Сирии и вопросы двусторонних российско-турецких отношений.

Ранее президент России неоднократно отмечал, что западные страны пытаются обмануть Россию и не выполнять ряда условий пакетной сделки о вывозе зерна с Украины и открытии возможности осуществлять поставки продовольствия и удобрений из России.

Эрдоган ранее в январе 2023 года отмечал, что «он и Путин» настроены на то, чтобы вопреки всем затруднениям решить вопрос о поставках продовольствия и удобрений в нуждающиеся страны.