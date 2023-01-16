Санкт-Петербург, 16 января, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Бесплатный трамвайный маршрут запустят власти Петербурга на период закрытия на капремонт станции «Ладожская» на четвертой (оранжевой) линии городского метрополитена. Кроме того, на время ремонта станции, который начнется 1 марта, планируется усилить работу другого наземного транспорта, запустив и изменив несколько маршрутов.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь на маршрутку у метро «Ладожская» (архивное фото)

Бесплатный трамвайный маршрут № 30 будет возить пассажиров от станции «Ладожская» до Площади Александра Невского, где находится одноименная станция метро, с интервалом движения в 4 минуты, пообещали в Смольном.

«Ожидается, что этот маршрут возьмет на себя основной пассажиропоток с трамваев «Чижик» и будет довозить пассажиров до «Новочеркасской» и «Площади Александра Невского». Поэтому для посадки в трамвай на Гранитной улице вблизи остановок трамвая «Чижик» обустроена новая остановка», — объяснили в городском комитете по транспорту.

Всего же на время ремонта станции метро «Ладожская» к обслуживанию перераспределенного пассажиропотока будут привлечены 32 маршрута наземного транспорта. Они будут отвозить людей в направлении станций метро «Новочеркасская», «Проспект Большевиков», «Площадь Александра Невского».

Изменения коснутся и пригородных маршрутов, ведь именно на «Ладожскую» прибывают автобусы из многонаселенного Всеволожского района Ленобласти. Они также будут перенаправлены к другим станциям метро.

В ходе капремонта на станции «Ладожская» будут отремонтированы вестибюль и наклонный ход, заменены покрытие пола, все элементы заполнений проёмов дверей, окон, люков, выполнены работы по изменению параметров витражей и другие виды ремонтных работ. Срок проведения ремонта — 11 месяцев. Стоимость — порядка 2,35 млрд рублей.