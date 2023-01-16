Москва, 16 января, 2023, 17:44 — ИА Регнум. В 2023 году заявления для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) принимаются до 1 февраля включительно, сообщает 16 января пресс-служба Рособрнадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сдача ЕГЭ

В этом году единые госэкзамены запланированы в три этапа. Так, с 20 марта по 19 апреля пройдёт досрочный период. Основной этап состоится с 26 мая по 1 июля, с 6 по 19 сентября — дополнительный.

Основной этап ЕГЭ откроют 26 мая экзамены по географии, литературе и химии, 29 мая состоится экзамен по русскому языку.

ЕГЭ по математике базового и профильного уровней намерены провести в один день — 1 июня.

Экзамены по истории и физике состоятся 5 июня, ЕГЭ по обществознанию — 8 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам — 13 июня.

16 и 17 июня старшеклассникам предстоит сдать ЕГЭ по иностранным языкам, по информатике и ИКТ — 19 и 20 июня.

Для выпускников 9-х классов проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) также разделено на три периода: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 24 мая по 1 июля), дополнительный (с 4 по 23 сентября).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году самой возрастной участницей ЕГЭ на момент экзамена была 81-летняя женщина.

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