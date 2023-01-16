Мельбурн, Австралия, 16 января, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над американцем Маркосом Гироном в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:1, 6:2.

EPA/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT/ТАСС Даниил Медведев

Медведев девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, ни одной ошибки на подаче и ни одного брейк-пойнта.

Отмечается, что если бы Медведев вылетел в первом круге турнира, то он выпал бы из десятки сильнейших мирового рейтинга. Во втором круге Australian Open он сыграет с австралийцем Джоном Миллманом.