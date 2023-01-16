Москва, 16 января, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Жителя Москвы подозревают в убийстве двух 17-летних девушек из Таллина, совершённом 34 года назад. Об этом сообщает 16 января телеграм-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНК

30 марта 1989 года на Лосиноостровской улице нашли тела Эды Э. и Кристы С. — учениц 11 класса эстонской школы, которые приехали в Москву на выставку картин. Перед убийством девушек изнасиловали. Преступление вызвало большой резонанс, но найти виновных не удалось.

Современные технологии позволили следователям установить причастность к преступлению Дмитрия Захарова. К 1989 году он уже был судим за квартирную кражу. Всего на счету мужчины восемь судимостей, около десяти лет он провёл в заключении. По делу об убийстве эстонок его задержали 21 декабря 2022 года.

На следственном эксперименте Захаров рассказал, что 29 марта 1989 года он и двое его знакомых познакомились с девушками возле гостиницы «Россия». Молодые люди предложили эстонкам посидеть в ресторане, а затем отвезти их домой.

Вечером компания оказалась на Лосиноостровской улице, известной как «пьяная дорога». По словам Захарова, девушки якобы сами захотели близости, а позднее стали скандалить и угрожать своим спутникам милицией.

«Я схватил её за голову, повалил на землю и начал душить. Через несколько минут она умерла», — рассказал задержанный об убийстве одной из школьниц.

Вторую девушку, по его словам, убили его знакомые. Мужчины скрылись с места преступления.

Найти подозреваемого удалось после генетической экспертизы. Одежда жертв все эти годы хранилась у следователей.

Теперь следователям остаётся выяснить, причастны ли к убийствам и насилию знакомые Захарова, так как показания мужчины не «соответствуют объективной картине преступления». Их обоих уже нет в живых. Также есть вероятность, что девушек убили не на Лосиноостровской улице, а в другом месте.

Отмечается, что в случае с особо тяжкими преступлениями суд редко применяет сроки давности и может вынести приговор.