Москва, 16 января, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Киев при поддержке Запада сделал ставку на интенсификацию боевых действий, эта линия поведения деструктивна, заявил 16 января в телефонном разговоре с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент России Владимир Путин, сообщили в Кремле.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Отказ Киева от рождественского перемирия говорит о лицемерии властей Украины, отметил президент.

Как сообщалось ранее, в ходе телефонного разговора Путин и Эрдоган обсудили также ходе реализации «зерновой сделки», ситуацию в Сирии и вопросы двусторонних отношений, в том числе создание «газового хаба» в Турции.

Ранее в декабре 2022 года президент России отмечал, что любые военные действия кончаются переговорами и что Киеву пора вспомнить об этом. Все цели СВО будут достигнуты, подчеркнул президент.