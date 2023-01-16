Вашингтон, 16 января, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Экспорт нефти из России по морю достиг рекордной отметки с апреля 2022 года. Об этом 16 января сообщает Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

Совокупные объёмы экспортируемой нефти за прошлую неделю выросли на 30%, до 3,8 млн баррелей. За неделю поставки через порты в Балтийском море выросли на 626 тыс. баррелей в сутки, через Черное море — на 47% суточного объёма.

По состоянию на 13 января общий морской нефтяной экспорт из России вырос на 550 тыс. баррелей в сутки, до 3,06 млн баррелей. По данным издания, рост объёма поставок связан с падением трубопроводных потоков в Европу.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что дисконт на нефть не должен создавать проблем российскому бюджету.

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