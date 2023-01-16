Анкара, 16 января, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Следовавшее с Украины и севшее на мель в Босфорском проливе судно отбуксировано к причалу, сообщило 16 января главное управление береговой охраны Турции.

NASA Босфор

«Судно MKK-1 сдвинуто с места и в сопровождении наших кораблей и буксиров пришвартовано к причалу Бююкдере», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

При этом движение судов по проливу пока не возобновлено.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января в Босфоре судно, следовавшее с Украины, село на мель у Сарыера. Движение в проливе было приостановлено, проводились спасательные операции.

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