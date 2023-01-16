Москва, 16 января, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщили 16 января в Кремле.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган. Путин

Обсуждался ход специальной военной операции России, вопрос об обмене пленными.

Кроме того, Путин и Эрдоган поговорили о ходе реализации «зерновой сделки», ситуации в Сирии и вопросах двусторонних отношений, в том числе создания «газового хаба» в Турции.

Ранее президент Турции заявил, что сохранил хорошие отношения с Владимиром Путиным, в то время как западным лидерам, которые вводили санкции в отношении России, это не удалось.

В декабре 2022 года Эрдоган отмечал, что западные политики даже не попытались достичь компромисса в ситуации на Украине и вместо этого занимались лишь «провокациями».