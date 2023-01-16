Москва, 16 января, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Прокурор потребовал приговорить бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) к семи годам лишения свободы по делу о разжигании ненависти с учетом предыдущего приговора. Об этом сообщает ТАСС.

Цитата из видео пользователя YouTube канала @«Средний путь» Экс-схимонах Сергий (Романов)

По информации агентства, во время прений сторон представитель гособвинения потребовал признать Романова виновным в возбуждении ненависти или вражды и приговорить его к семи годам колонии.

Отмечается, что суд потребовал приговорить к пяти годам лишения свободы помощника Романова Всеволода Могучева.

Уточняется, что с последним словом подсудимые выступят 25 января. Причиной возбуждения головного дела стали видео с участием отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия, в которых содержатся высказывания, по версии следствия, возбуждающие ненависть в отношении католиков и иудеев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 30 ноября Измайловский суд Москвы приговорил бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) к трём с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Суд признал Романова виновным в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести и вероисповедания.

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