Тверь, 16 января, 2023, 17:28 — ИА Регнум. В Тверской области вывели на маршруты боевого патрулирования автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс». Об этом 16 января сообщили в Министерстве обороны России.

vitalykuzmin.net Ярс

«В Бологовском ракетном соединении (Тверская область) на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК «Ярс», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что расчеты ПГРК «Ярс» совершат в ходе патрулирования 100-км марш.

«Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования», — добавили в Минобороны.

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