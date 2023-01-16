Москва, 16 января, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Огромной потерей для хоккейного мира является смерть бывшего игрока «Ванкувер Кэнакс» Джино Оджика. Об этом 16 января заявил российский хоккеист Павел Буре в интервью «Спорт-экспрессу».

rwha.net Уэйн Джино Оджик. Канадский хоккеист, левый нападающий, тафгай

«Уход Джино — огромная потеря! Для меня лично, для «Ванкувера», для всего хоккейного мира. Это был уникальный игрок, которого все любили. Но в первую очередь он был настоящим другом. Моим настоящим другом», — сказал Буре.

Он отметил, что Оджик был самоотверженным игроком, который всегда был готов прийти на помощь на льду.

По его словам, будучи тафгаем, Оджик не жалел себя и защищал партнёров команды.

Оджик умер 15 января в возрасте 52 лет из-за амилоидоза (нарушения белкового обмена). Во время игровой карьеры карьеры он в течение семи сезонов выступал за «Ванкувер», где считался «личным телохранителем» Буре.