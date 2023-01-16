Санкт-Петербург, 16 января, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Киришский городской суд 16 января поддержал ходатайство следствия о заключении под стражу на время следствия мужчины 1999 года рождения, который обвиняется в жестоком убийстве с помощью ножа своего сына 2020 года рождения. Обвиняемый отправлен в следственный изолятор по 14 марта 2023 года, после чего мера пресечения может быть продлена.

Цитата из видео прокуратуры Ленобласти Обвиняемый в убийстве ребенка в Ленобласти

Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, следствием установлено, что 14 января после ссоры со своей супругой из чувства мести на берегу реки Волхов в Киришском районе Ленобласти злоумышленник нанёс четыре ножевых ранения своему малолетнему сыну.

Также он причинил не опасное для жизни ранение самому себе. После этого мужчина обратился к сотрудникам ГИБДД, которые доставили его и ребенка в больницу, где была констатирована смерть мальчика. Его отцу оказали медпомощь, после чего сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и предъявили ему обвинение в преступлении, за которое грозит пожизненное лишение свободы.

По данным СМИ, мужчина конфликтовал со своей женой на почве ревности и выместил на ребенке свою злобу, катая его на санках по пляжу реки в Киришах вблизи своего дома.