Москва, 16 января, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым с 1 марта 2023 года предлагается повысить акциз на табак и сигареты, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Госдумы

Данная поправка была подготовлена правительством РФ ко второму чтению законопроекта об установлении особого порядка обложения акцизом одноразовых электронных систем доставки никотина. Напомним, документ предусматривает установление одновременно двух ставок акциза — в рублях за электронное устройство и в рублях за объем жидкости в таком устройстве.

Согласно Налоговому кодексу РФ, с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно акциз установлен на уровне 2552 рублей за одну тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3467 рублей за тысячу штук.

В поддержанной профильным комитетом Госдумы поправке предложено с 1 марта по 31 декабря 2023 года включительно увеличить акциз до 2603 рублей за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3536 рублей за тысячу штук.

Также в поправках заложено повышение акциза и в последующие 2024 и 2025 годы. Предполагается, что с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно он составит 2707 рублей за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3678 рублей за тысячу штук. С 1 января по 31 декабря 2025 года включительно — 2815 рублей за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3825 рублей за тысячу штук.

Одновременно с 1 марта 2023 года предлагается увеличить акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина с 18 рублей до 20 рублей за 1 мл.

Кроме того, в поддержанных поправках предполагается, что будет отменен акциз на электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака. По действующему Налоговому кодексу РФ с 1 января по 31 декабря 2023 года включительно он составляет 64 рубля за штуку. На 2024 год устанавливался на уровне 67 рублей за штуку и в 70 рублей за штуку на 2025 год.

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