Якутск, 16 января, 2023, 17:26 — ИА Регнум. В Якутске 17–19 января ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха опустится ниже климатической нормы на семь градусов и более. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщает Якутское управление Гидрометцентра.

Николай Сверчков. Вьюга. 1888

На северо-востоке республики прогнозируется небольшой снег, на остальной территории — без существенных осадков. В населённых пунктах возможны морозные туманы.

Ночью температура воздуха составит 50-55 градусов ниже ноля, в южных районах Якутии — до 50 градусов мороза, на северо-западе — до минус 60. Днём температура поднимется до минус 38 — минус 54 градусов.

В ночь на Крещение похолодает до 63 градусов мороза.

Ранее школьников перевели на удалённый режим обучения.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в Санкт-Петербурге температура воздуха будет положительной, а осадки выпадут лишь в виде дождя.

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