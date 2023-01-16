Москва, 16 января, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Состояние фигуриста, олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова остаётся плохим. Об этом сообщил 16 января заслуженный тренер России Александр Жулин.

Сергей Бобылев/ТАСС Александр Жулин

«Ежедневно слежу за его состоянием, но пока оно плохое, улучшений нет», — сказал Жулин РИА Новости.

Ранее отец фигуриста Сергей Костомаров сообщил телеканалу «Матч ТВ», что его сын остаётся в стабильно тяжёлом состоянии, изменений нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января 45-летнего Романа Костомарова поместили в отделение реанимации из-за пневмонии, а позднее перевели в больницу в Коммунарке. Медики оценивали состояние фигуриста как крайне тяжёлое. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.

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