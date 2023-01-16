Жулин: состояние Костомарова остаётся плохим
Тренер Жулин: состояние фигуриста Костомарова остаётся плохим
Москва, 16 января, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Состояние фигуриста, олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова остаётся плохим. Об этом сообщил 16 января заслуженный тренер России Александр Жулин.
«Ежедневно слежу за его состоянием, но пока оно плохое, улучшений нет», — сказал Жулин РИА Новости.
Ранее отец фигуриста Сергей Костомаров сообщил телеканалу «Матч ТВ», что его сын остаётся в стабильно тяжёлом состоянии, изменений нет.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 января 45-летнего Романа Костомарова поместили в отделение реанимации из-за пневмонии, а позднее перевели в больницу в Коммунарке. Медики оценивали состояние фигуриста как крайне тяжёлое. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.
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