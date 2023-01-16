Берлин, 16 января, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сможет передать танки Leopard киевскому режиму не раньше 2024 года. Об этом 16 января пишет Das Erste.

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press Танк Leopard 2

По словам председателя совета директоров компании Армина Паппергера, даже если решение о поставке танков будет принято в ближайшее время, киевский режим не сможет их получить до начала 2024 года.

По его словам, именно столько времени займёт ремонт списанных машин, а также их переоборудование.

Он добавил, что в распоряжении Rheinmetall есть 22 танка Leopard 2 и 88 более старых моделей танков Leopard 1. При этом концерн не может подготовить танки без заказа, потому что расходы составляют несколько сотен миллионов евро.