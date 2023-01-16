Лондон, 16 января, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Читателей британского издания Daily Mail насторожила реакция пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на решение Лондона направить Киеву 14 танков Challenger 2.

Михаил Метцель/ТАСС Дмитрий Песков

«Глупое правительство Великобритании, неужели отправка ударного оружия поможет завершить конфликт?» — написал в комментариях к соответствующей статье пользователь Винди Миллер.

«Это фатальная ошибка», — цитирует РИА Новости пользователя под ником harry200.

«Россия нанесет ответный удар, и мы будем первыми в их списке. Но разве Сунака или Украину это волнует. Эти дураки продолжают тратить на Киев деньги», — написал The Welsh Judge.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что поставки западными странами танков на Украину не изменят ситуацию на поле боя. Эти поставки лишь затянут страдания украинского народа, отметил он. Танки, о которых идет речь, «горят и будут гореть так же, как и остальные», подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, ранее главы ряда стран НАТО, включая Германию, Великобританию и Францию, заявили о намерении поставить киевскому режиму танки.