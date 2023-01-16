Хельсинки, 16 января, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Вопрос о поставках танков Leopard 2, стоящих на вооружении армии Финляндии, в Киев будет зависеть от позиции Германии, заявили 16 января в министерстве обороны Финляндии.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press Танк Leopard 2

Требуется разрешение на экспорт, кроме того, от Германии зависит и то, какое вооружение Финляндия получит вместо этих танков, заявил в интервью Reuters и. о. министра обороны Микка Савола.

Ранее власти Финляндии отмечали, что готовы начать поставки танков для ВСУ, если аналогичные решения примут и власти других стран ЕС.

О поставах танков в Киев ранее заявили в Париже, Берлине и Лондоне, при этом власти Германии намерены отправлять их лишь к концу 2023 года, а власти Великобритании — в ближайшее время.

Ранее 16 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки танков в Киев не изменят ситуацию на поле боя, а лишь продлят страдания украинского народа.