Тбилиси, 16 января, 2023, 16:49 — ИА Регнум. В 2022 году объем денежных переводов из России в Грузию вырос в пять раз, сообщили 16 января в национальном банке Грузии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Объем переводов составил около двух миллиардов долларов.

По объемам переводов в Грузию Россия находится на первом месте. Общий объем переведенных в 2022 году средств составил 4,3 млрд долларов, увеличившись почти в два раза (на 86%).

Ранее в национальном банке Грузии сообщали, что в октябре 2022 года в страну из России был переведено в семь раз больше средств, чем в аналогичный период 2021 года (около 300 млн долларов).