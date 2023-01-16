Катманду, 16 января, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Пилот самолёта авиакомпании Yeti Airlines, потерпевшего крушение в Непале, Анджу Хативада была вдовой лётчика, погибшего 16 лет назад при похожих обстоятельствах. Об этом 16 января сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании Сударшана Бартаула.

На месте крушения пассажирского самолета авиакомпании Yeti Airlines На месте крушения пассажирского самолета авиакомпании Yeti Airlines

«Её муж Дипак Похрел погиб в 2006 году в результате крушения самолёта Twin Otter авиакомпании Yeti Airlines в Джумле», — сказал Бартаул.

Он добавил, что тогда за несколько минут до посадки разбился небольшой пассажирский самолёт.

Хативада была вторым пилотом рейса из Катманду, который 15 января разбился на подлете к городу Покхаре. По словам Бартаула, она обучалась пилотированию на деньги, полученные от страховки после смерти мужа.

В результате катастрофы погибли все 72 человека, находившиеся на борту.