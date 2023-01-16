Супруги-пилоты с разницей в 16 лет погибли в авиакатастрофах в Непале
Reuters: супруги-пилоты погибли в авиакатастрофах в Непале с разницей в 16 лет
Катманду, 16 января, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Пилот самолёта авиакомпании Yeti Airlines, потерпевшего крушение в Непале, Анджу Хативада была вдовой лётчика, погибшего 16 лет назад при похожих обстоятельствах. Об этом 16 января сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании Сударшана Бартаула.
«Её муж Дипак Похрел погиб в 2006 году в результате крушения самолёта Twin Otter авиакомпании Yeti Airlines в Джумле», — сказал Бартаул.
Он добавил, что тогда за несколько минут до посадки разбился небольшой пассажирский самолёт.
Хативада была вторым пилотом рейса из Катманду, который 15 января разбился на подлете к городу Покхаре. По словам Бартаула, она обучалась пилотированию на деньги, полученные от страховки после смерти мужа.
В результате катастрофы погибли все 72 человека, находившиеся на борту.