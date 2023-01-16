Бухарест, 16 января, 2023, 16:52 — ИА Регнум. На берегу Черного моря близ курорта в румынском уезде Констанца обнаружен обломок ракеты. Об этом сообщает местное агентство Agerpres.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

«Бригада саперов инспекции по чрезвычайным ситуациям «Добруджа» прибыла на берег Черного моря, чтобы подобрать предполагаемый боеприпас», — говорится в сообщении.

Саперы установили, что найденный объект является ракетным ускорителем. Обломок передан министерству обороны для дальнейшего изучения. Сообщается, что найденный объект не представляет никакой опасности для населения.

Издание также призвало жителей Румынии при нахождении боеприпасов сообщать в единую службу 112, мэрию или ближайшее отделение полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель Карлос Мартинес заявил, что антироссийская политика Запада и киевского режима спровоцировала серьёзный кризис в Европе.

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