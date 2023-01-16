Киев, 16 января, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил события на передовой. Об этом он сообщил 16 января в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Он рассказал, что на заседании ставки была проанализирована ситуация на юге и в ДНР. Зеленский уточнил, что сейчас киевский режим разрабатывает меры по обороне.

«В заключение остановились на обеспечении ВСУ боеприпасами и подготовке командиров тактического звена», — написал Зеленский.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что системы ПВО России за сутки сбили три киевских беспилотника и семь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».

Читайте также: Губернатор Севастополя: над морем сбиты 10 из 10 вражеских беспилотников