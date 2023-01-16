Петрозаводск, 16 января, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Живущие в Карелии члены семей мобилизованных граждан и других участников СВО, зарегистрированные в качестве безработных, смогут получить от республиканских властей финансовую помощь на открытие собственного дела в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщил 16 января глава Карелии Артур Парфенчиков.

Gov.karelia.ru Артур Парфенчиков

«Нашим ребятам, которые участвуют в специальной военной операции, очень важно знать, что дома всё хорошо. И мы стараемся сделать всё, чтобы помочь их родным и близким. В том числе и тем, кто решил стать предпринимателем, фермером, создать свой бизнес», — отметил губернатор на своей странице в соцсети.

Подробнее о том, как членам семей участников СВО получить помощь на открытие своего дела, расскажут в Агентствах занятости населения по месту жительства.