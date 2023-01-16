Москва, 16 января, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителей Фонда пенсионного и социального страхования. Соответствующие документы опубликованы 16 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

На должность первого зампреда фонда, образованного в результате слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, назначена Татьяна Суслина, которая ранее занимала пост замглавы ФСС. Заместителями назначены Ярослав Омелай и Александр Чернышёв.

Председателем Социального фонда является Сергей Чирков, ранее занимавший пост временного исполняющего обязанности председателя правления Пенсионного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Франция, прекратившая сотрудничать с Россией по вопросу сохранения могил в Сент-Женевьев-де-Буа, проявила вопиющую бесчеловечную безнравственность.

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