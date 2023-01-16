Брюссель, 16 января, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Первый транш из нового пакета макрофинансовой помощи Украине будет перечислен Еврокомиссией 17 января. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

«Завтра мы уже выплатим первые три миллиарда евро из 18 миллиардов макрофинансовой поддержки, согласованной в декабре», — написала она в Twitter.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис утверждает, что выделенные средства должны помочь Киеву «покрыть насущные потребности».

ЕС намерен оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, новая помощь ЕС будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет. Киеву разрешили начать возвращать кредит с 2033 года.

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