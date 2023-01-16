Лондон, 16 января, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Антироссийская политика Запада и киевского режима спровоцировала серьёзный кризис в Европе, пишет обозреватель Карлос Мартинес в статье для издания Global Times.

Michael Brochstein|ZUMA Press Wire|TASS Владимир Зеленский и Джо Байден

По его мнению, Соединенные Штаты и их союзники начали проводить агрессивную антироссийскую политику, отказавшись обсуждать вопросы гарантий безопасности.

Кроме того, глава Белого дома Джо Байден пообещал главе киевского режима Владимиру Зеленскому поддержку в вопросе принятия Украины в Североатлантический альянс.

Позже против Москвы были введены ограничительные меры, что повлекло за собой кризис стоимости жизни в странах Запада. Так, инфляция в Британии составляет более 10%, что означает быстрое снижение заработной платы, заключил обозреватель.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что газ перестанет быть дешевым для Германии, что «станет новой обыденностью». 13 января Еврокомиссия опубликовала отчет, в котором сказано, что цены на голубое топливо для жителей столичных городов стран ЕС по итогам ноября выросли за год чуть менее чем на 60%.

Отметим, что с 15 февраля вступает в силу решение ЕС по потолку цен на газ (на уровне 180 евро за мегаватт-час). На фоне этих изменений, по итогам 2022 года, в европейских странах газ в среднем подорожал на десять процентов.

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