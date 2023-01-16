Осло, 16 января, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Норвежская полиция задержала гражданина России, который назвал себя бывшим бойцом ЧВК «Вагнер». Об этом 16 января сообщает Dagbladet.

Clemensfranz Пограничный столб на границе России и Норвегии

По словам адвоката Йенса Бернхарда Херстада, с российским гражданином всё в порядке. При этом других подробностей он не привёл.

Отмечается, что полиция официально не подтвердила эту информацию и отказалась раскрывать данные задержанного.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 января в Норвегии был задержан иностранец, перешедший незаконно границу с Россией в районе провинции Финмарк, расположенной по соседству с Мурманской областью. Он попросил убежища на территории Норвегии.