Вашингтон, 16 января, 2023, 16:25 — ИА Регнум. В 2022 году размер списаний активов крупнейших компаний США достиг $35,4 млрд, что в шесть раз больше, чем годом ранее. Об этом 16 января сообщает британская деловая газета The Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика США

Согласно опубликованным данным, в 2021 году показатель составлял $6,1 млрд.

Как отмечает издание, на такие меры шли медицинские и медиакомпании. Так, например, компания Teladoc Health, специализирующаяся на виртуальном здравоохранении, провела два списания на сумму $10 млрд. А телекоммуникационная корпорация Comcast списала более $8 млрд стоимости принадлежащей ей вещательной компании Sky.

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Между тем финансисты предупреждают о неизбежности дополнительных списаний с началом нового сезона годовой отчётности.

По словам директора фирмы Stout Джасмита Сингх Марвы, многие компании «совершили приобретения, но их ожидания не оправдались».

Отметим, что правила финансовой отчетности в США требуют от компаний списывать стоимость активов, когда прогнозируемый объём денежных поступлений опускается ниже их балансовой стоимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в США завершается «сланцевая революция», что может усилить нестабильность на нефтяном рынке и привести к переделу влияния в пользу других нефтедобывающих стран.

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