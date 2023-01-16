Иркутск, 16 января, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Уголовное дело о превышении полномочий возбуждено в отношении мэра одного из городов в Иркутской области. Его подозревают в хищении средств, выделенных на установку арт-объекта, сообщает 16 января пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM Правосудие

По данным следствия, в городском сквере на деньги благотворительного фонда был установлен арт-объект, после чего мэр муниципального образования и начальник муниципального учреждения заключили контракт о приобретении и установке этого же объекта. Таким образом были похищены бюджетные средства в размере 1,5 млн рублей.

Деньги выделялись в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ. В местах, где живут и работают фигуранты уголовного дела, прошли обыски.

Региональные СМИ отмечают, что речь идёт об арт-объекте «Поющее дерево», установленном в городе Свирске в 2020 году. Кресло мэра занимает Владимир Орноев.

Читайте также: Вице-мэр Владивостока арестован судом по делу о взятке