Москва, 16 января, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Один из продюсеров художественного фильма «Чебурашка» Денис Жалинский назвал причины успеха киноленты. Его слова приводит РЕН ТВ.

Цитата из х/ф «Чебурашка». Реж. Дмитрий Дьяченко. Россия. 2023 Чебурашка

«На самом деле, наверное, здесь так совпало, и «Чебурашка» по настроению попал, скажем так, в запрос аудитории, когда людям сейчас как никогда нужно что-то доброе, светлое», — сказал Жалинский, добавив, что зрителям было приятно переместиться «в какой-то сказочный мир, который вроде бы существует» и «вроде бы такой же, как у нас».

Продюсер также добавил, что главный герой знаком не одному поколению россиян.

По состоянию на 15 января фильм «Чебурашка» собрал в прокате свыше 4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запрет на просмотр на территории Украины российского кинофильма «Чебурашка».

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