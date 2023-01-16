Минобороны Болгарии отреагировало на сообщения о поставке Киеву Су-25
София, 16 января, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Министр обороны Болгарии Николай Милков заявил, что ничего не знает о партии самолетов Су-25, которые были проданы в страны НАТО для дальнейшей передачи киевскому режиму, сообщает 16 января Болгарское национальное телевидение.
Mil.ru
Су-25
«У меня нет такой информации, извините, я впервые слышу это от вас», — цитирует его телеканал.
Отмечается, что министерство обороны Болгарии готовит отдельное заявление по данному поводу.
Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что на Украину были доставлены 14 российских штурмовиков Су-25, которые страны НАТО закупили в Болгарии и передали Киеву, еще четыре Су-25 были поставлены из Северной Македонии.
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