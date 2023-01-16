Рим, 16 января, 2023, 16:00 — ИА Регнум. На 96-м году жизни скончалась знаменитая итальянская актриса Джина (Луиджина) Лоллобриджида, сообщили 16 января национальные СМИ.

Виталий Созинов/Фотохроника ТАСС Джина Лоллобриджида

Лоллобриджида родилась в 1927 году в Субьяко в центральноитальянском регионе Лацио. В 1944 году вместе с родителями она переехала в Рим, где поступила в театральное училище, а также начала изучать другие виды искусства.

Дебют на театральной сцене состоялся в том же 1944 году, в кино — в 1946-м.

Фильмом, который принёс актрисе популярность, стал «Фанфан-Тюльпан», вышедший на экране в 1952 году. Вторую главную роль сыграл Жерар Филип.

Цитата из к/ф «Фанфан-Тюльпан». Реж. Кристиан-Жак. 1952. Франция, Италия Джина Лоллобриджида в роли Аделины Лафраншиз

Годом позже состоялся дебют Лоллобриджиды в Голливуде. Вместе с Хамфри Богартом она сыграла в фильме «Посрами дьявола».

Еще одной яркой работой актрисы в тот же период стала роль Эсмеральды в фильме «Собор Парижской Богоматери», который появился на экранах в 1956-м.

Цитата из кф «Посрами дьявола». Реж. Джон Хьюстон. 1953. Италия, США Джина Лоллобриджида в роли Марии Данрейтер

Цитата из к/ф «Собор Парижской Богоматери». Реж. Жан Деланнуа. 1956. Италия, Франция Джина Лоллобриджида в роли Эсмеральды

Среди других фильмов, в которых снималась Лоллобриджида, — «Провинциалка», «Хлеб, любовь и фантазия», «Самая красивая женщина в мире».

Помимо кинематографа, Лоллобриджида также работала на телевидении, была членом жюри нескольких кинофестивалей, занималась фотографией и провела несколько выставок своих работ.

Леонид Великжанин, Валентин Мастюков/ТАСС Джина Лоллобриджида и Юрий Гагарин на II Московском Международном кинофестивале

Актриса была удостоена целого ряда наград и премий, среди которых — орден за заслуги перед Итальянской Республикой и французской орден Почетного легиона.