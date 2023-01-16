Давос, Швейцария, 16 января, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Более половины ведущих экспертов Всемирного экономического форума (ВЭФ) считают, что в 2023 году Европу ждёт высокая инфляция. Об этом говорится в заявлении на ВЭФ, опубликованном 16 января.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

«Доля ожидающих высокой инфляции в 2023 году колеблется всего от 5% в Китае до 57% в Европе», — сказано в заявлении.

Ожидается, что в 2023 году в большинстве стран мира направление денежно-кредитной политики останется неизменным.

Управляющий директор ВЭФ Саадия Захиди заявила, что две трети главных экономистов ожидают мировой рецессии в 2023 году.

Напомним, ВЭФ пройдёт в швейцарском Давосе с 16 по 20 января под девизом «Сотрудничество в условиях раздробленного мира». Российская делегация не будет в этом участвовать.