Астана, 16 января, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Совет Евразийского банка развития одобрил перераспределение уставного капитала этого учреждения между странами-участниками, при этом доля Российской Федерации уменьшается с 65,9% до 44,7%. Об этом 16 января сообщает пресс-служба этого банка.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

По ее информации, 30 декабря 2022 года совет Евразийского банка развития единогласно проголосовал за перераспределение уставного капитала этого кредитного учреждения между странами-участниками.

Уточняется, что при этом часть принадлежащего России пакета акций, который составляет 321 151 акцию в оплаченном уставном капитале банка, равномерно перераспределяется между остальными странами-участниками.

«В результате доля Российской Федерации в Евразийском банке развития снижается с65,9761% до 44,7878%», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Евразийский банк развития за пять лет инвестирует около $11 млрд.

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