Москва, 16 января, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Экс-глава Махачкалы Саид Амиров, отбывающий пожизненное наказание, просит разрешить носить в колониях часы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Владимира Постанюка.

Virtualvocations.com Часы

В настоящее время правила Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) запрещают заключенным колоний общего и строгого режимов иметь часы и другие ценные вещи. Как отметил адвокат, после вступления в силу новых положений у его подзащитного изъяли небольшие механические часы-будильник.

«Аргументов, почему часы запрещены, я не увидел. Поэтому мы подали иск в Верховный суд Российской Федерации. Человек вправе знать, сколько времени: скоро ли отбой, или ужин, или обед», — сказал Постанюк.

Адвокат также добавил, что Амирову необходимо принимать лекарства в определенное время.

В иске он просит признать незаконным соответствующий пункт правил внутреннего распорядка в исправительных учреждениях. Суд рассмотрит его 25 января.

Напомним, Саид Амиров был мэром Махачкалы в период с 1998 года до начала июня 2013 года. Его задержали по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений. Признав Амирова виновным в организации убийства и подготовке теракта, его отправили на пожизненное заключение в колонию.

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