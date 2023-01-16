Москва, 16 января, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Франция, прекратившая сотрудничать с Россией по вопросу сохранения могил в Сент-Женевьев-де-Буа, проявила вопиющую бесчеловечную безнравственность. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала 16 января в своём телеграм-канале.

Vitold Muratov Могилы казакам. Сент-Женевьев-де-Буа

«Это какая-то «Некрофилия-2023». Позор вопиющей бесчеловечной безнравственности», — подчеркнула Захарова.

Она предположила, что Париж затеял «войну с мёртвыми» из стадного чувства. Опасаясь трогать массовые захоронения советских воинов, во Франции решили «отыграться на могилах русского кладбища», где покоятся представители русской эмиграции.

Кладбище стало заложником «политического заболевания» Парижа. На модной отмене всего русского решили сыграть те, кто проводит во Франции русофобский курс, добавила Захарова.

Vitold Muratov Могила Нуреева. Сент-Женевьев-де-Буа

Российский МИД считает действия властей Сен-Женевьев-де-Буа категорически неприемлемыми, подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, французские власти не стали принимать от России деньги на реставрацию русского кладбища в городе Сент-Женевьев-де-Буа, а также отказали в «продлении аренды российских мест». Согласно законам Франции, любое погребение сохраняется лишь до истечения срока аренды земли.

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